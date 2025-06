Autorità musulmana nei cruciverba: la soluzione è Cadì

CADÌ

Curiosità e Significato... La parola Cadì è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cadì.

Perché la soluzione è Cadì? Autorità musulmana si riferisce a figure di rilievo che guidano e interpretano gli insegnamenti dell'Islam, come imam o studiosi religiosi. Queste personalità sono rispettate per la loro conoscenza della fede e spesso forniscono indicazioni spirituali e morali alla comunità musulmana. La parola CADÌ indica appunto questa figura di autorità religiosa, fondamentale per la vita spirituale e sociale dei credenti.

