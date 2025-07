Il traversone del calcio nei cruciverba: la soluzione è Cross

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il traversone del calcio' è 'Cross'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CROSS

Curiosità e Significato di Cross

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cross più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cross.

Perché la soluzione è Cross? Il termine cross nel calcio indica il passaggio lungo e preciso effettuato dalla fascia laterale verso l'area avversaria, spesso per creare un'opportunità di tiro o assist. È un gesto fondamentale per sorprendere la difesa e favorire le occasioni da gol. Con questa mossa, i giocatori cercano di mettere i compagni nelle migliori condizioni per segnare, rendendo il gioco più dinamico e spettacolare.

Come si scrive la soluzione Cross

La definizione "Il traversone del calcio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

