La tensione causata dalla vita moderna

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La tensione causata dalla vita moderna' è 'Logorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOGORIO

Perché la soluzione è Logorio? Il logorio rappresenta la tensione accumulata a causa delle pressioni e delle sfide quotidiane tipiche della vita moderna. Questa condizione si manifesta attraverso una sensazione di stanchezza persistente, affaticamento mentale e fisico, e una generale sensazione di disagio. Le continue responsabilità, il ritmo frenetico e le aspettative sociali contribuiscono a generare questa forma di tensione che si insinua nel benessere quotidiano. Il logorio diventa così un sintomo della vita frenetica che caratterizza il nostro tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tensione causata dalla vita moderna". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La tensione causata dalla vita moderna nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Logorio

La definizione "La tensione causata dalla vita moderna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tensione causata dalla vita moderna" conferma che la soluzione 'Logorio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Logorio

L Livorno O Otranto G Genova O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tensione causata dalla vita moderna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Logorio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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