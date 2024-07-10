La risoluzione d una bega

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La risoluzione d una bega' è 'Appianamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPIANAMENTO

Perchè la soluzione è Appianamento? L'appianamento è il modo in cui si risolve una bega, portando calma e chiarezza tra le parti coinvolte. È un gesto di pace che mette fine alle discussioni, favorendo un clima di comprensione e accordo. Così si ristabilisce l'armonia tra persone in contrasto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La risoluzione d una bega nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Appianamento

La soluzione associata alla definizione "La risoluzione d una bega" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Appianamento'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La risoluzione d una bega
  • Risposta: APPIANAMENTO
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: A___________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 12 lettere della soluzione

A Ancona
P Padova
P Padova
I Imola
A Ancona
N Napoli
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Appianamento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La risoluzione d una bega". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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