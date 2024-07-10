Quando s infuria sputa nei cruciverba: la soluzione è Lama
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quando s infuria sputa' è 'Lama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
LAMA
Curiosità e Significato di Lama
Hai risolto il cruciverba con Lama? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Lama.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si infuria facilmenteChi la perde s infuriaAnche il Morto si infuriaInfuria in montagnaLe sputa il saccentone
Come si scrive la soluzione Lama
Se ti sei imbattuto nella definizione "Quando s infuria sputa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 4 lettere della soluzione Lama:
T E I P I R S E
