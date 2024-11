Soluzione alla definizione del cruciverba La soluzione di 5 lettere alla definizione - Più è pulito e meno si vede - per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. La soluzione di 5 lettere alla definizione -- per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. VETRO

Curiosità e significato della parola Vetro

Scopri il significato e tutte le informazioni utili sulla parola di 5 lettere e tutte le informazioni utili sulla parola di 5 lettere Vetro , ideale per risolvere e completare i tuoi cruciverba.

Spelling fonetico della soluzione

V Victor

E Echo

T Tango

R Romeo

O Oscar

Definizioni correlate con la soluzione - Vetro

Viene impiegato per le plafoniere e le appliques Si appanna d inverno Materiale trasparente A Murano ne fanno oggetti di arte Ci vive chi è oggetto di troppi riguardi e attenzioni Foto 1 Una gita a 4792 Firenze| Un opera teatrale di Tennessee Williams Si butta in appositi contenitori Materiale isolante usato in edilizia

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.