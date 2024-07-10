Mettersi attorno

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mettersi attorno' è 'Cingersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINGERSI

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Perché la soluzione è Cingersi? Cingersi significa avvolgersi o avvolgere qualcosa o qualcuno. È un'azione che implica l'atto di circondare strettamente, di abbracciare o di racchiudere con un gesto. Spesso si utilizza per descrivere il modo in cui si avvolge un oggetto con una fascia, un nastro o un indumento, oppure si riferisce a una persona che si stringe intorno a qualcosa con le braccia. Questa espressione richiama l'idea di avvolgimento completo e stretto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mettersi attorno". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Mettersi attorno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cingersi

Se la definizione "Mettersi attorno" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mettersi attorno" conferma che la soluzione 'Cingersi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cingersi

C Como I Imola N Napoli G Genova E Empoli R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mettersi attorno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cingersi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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