Un indumento da camerieri nei cruciverba: la soluzione è Grembiule

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un indumento da camerieri' è 'Grembiule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GREMBIULE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Grembiule, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Grembiule? Il grembiule è un indumento indossato dai camerieri e da altri professionisti per proteggere gli abiti durante il lavoro. Solitamente realizzato in tessuto resistente, copre la parte anteriore del corpo e può avere tasche utili per portare piccoli oggetti. È simbolo di servizio e professionalità, oltre a garantire praticità e pulizia nelle attività quotidiane. Un elemento essenziale nel mondo della ristorazione.

Se "Un indumento da camerieri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

