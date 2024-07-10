È antimilitarista per ragioni ideologiche

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La soluzione di 20 lettere per la definizione 'È antimilitarista per ragioni ideologiche' è 'Obiettore Di Coscienza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBIETTORE DI COSCIENZA

Perché la soluzione è Obiettore Di Coscienza? Un obiettore di coscienza è una persona che, per motivi ideologici, rifiuta di partecipare alle attività militari obbligatorie. La sua scelta si basa su convinzioni morali o politiche che lo portano a opporsi alla guerra e alla violenza, nonostante le leggi che richiedono il servizio militare. Questa posizione rappresenta una forma di protesta pacifica e di rispetto per i principi di non violenza. La sua decisione deriva da un profondo senso di responsabilità etica e di coerenza personale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È antimilitarista per ragioni ideologiche". La risposta di 20 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È antimilitarista per ragioni ideologiche nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Obiettore Di Coscienza

Per risolvere la definizione "È antimilitarista per ragioni ideologiche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È antimilitarista per ragioni ideologiche" conferma che la soluzione 'Obiettore Di Coscienza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione Obiettore Di Coscienza

O Otranto B Bologna I Imola E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli D Domodossola I Imola C Como O Otranto S Savona C Como I Imola E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È antimilitarista per ragioni ideologiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Obiettore Di Coscienza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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