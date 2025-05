Il natante con i tubolari nei cruciverba: la soluzione è Canotto

CANOTTO

Curiosità e Significato di "Canotto"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Canotto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Canotto.

Perché la soluzione è Canotto? Il termine canotto si riferisce a un'imbarcazione gonfiabile, caratterizzata da tubolari che la circondano e la rendono stabile e sicura in acqua. È molto utilizzato per attività ricreative come gite al lago o in mare, offrendo un modo pratico e divertente per navigare. Grazie alla sua leggerezza e facilità di trasporto, il canotto è una scelta popolare tra gli appassionati di sport acquatici e avventure all'aria aperta.

Come si scrive la soluzione Canotto

Hai trovato la definizione "Il natante con i tubolari" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

