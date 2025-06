Si contano nei motori nei cruciverba: la soluzione è Giri

GIRI

Curiosità e Significato di "Giri"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Giri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Giri? La parola giri si riferisce al numero di volte che un motore compie una rotazione completa in un minuto, un valore fondamentale per comprendere le prestazioni di un veicolo. Maggiore è il numero di giri, più potenza viene generata, ma è importante trovare un equilibrio per garantire efficienza e durata del motore. Insomma, i giri sono un indicatore chiave della vitalità e della capacità di un motore di esprimere la sua forza!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si inanellano in pistaTerminano dove sono cominciatiLi effettuano i piazzistiSi contano a scopaSi contano giocando a scopaSi digitano usando i motori di ricerca

Come si scrive la soluzione Giri

G Genova

I Imola

R Roma

I Imola

