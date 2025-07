Si cura con scerbature nei cruciverba: la soluzione è Orto

Home / Soluzioni Cruciverba / Si cura con scerbature

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si cura con scerbature' è 'Orto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTO

Curiosità e Significato di Orto

Vuoi sapere di più su Orto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Orto.

Perché la soluzione è Orto? Orto è un termine che si riferisce a un'area dedicata alla coltivazione di piante, verdure e fiori, spesso situata nel giardino di casa o in spazi pubblici. È un luogo di cura e passione per chi desidera coltivare il proprio cibo e valorizzare la natura. Quindi, si cura con sforzo e dedizione, come un vero orto, per ottenere risultati soddisfacenti e sostenibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si cura amministrandoLa signora che si prende cura del bambinoSi vorrebbe averlo dalla curaSi prendono cura dei bambiniSi serbano con cura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orto

Stai cercando la risposta alla definizione "Si cura con scerbature"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T I B C E L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CELIBATO" CELIBATO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.