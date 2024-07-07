A tapparli scompaiono

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'A tapparli scompaiono' è 'Buchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUCHI

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Perché la soluzione è Buchi? I buchi sono aperture che si formano in superfici diverse, come pareti, tessuti o materiali vari. Quando si parla di buchi, si fa riferimento a spazi vuoti o mancanze che creano un'interruzione nel continuo di un oggetto. La loro presenza può essere causata da usura, danni o processi naturali. La caratteristica principale dei buchi è che, tappandoli, si ottiene la completa chiusura dell'apertura stessa. In questo modo, i buchi scompaiono.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A tapparli scompaiono". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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A tapparli scompaiono nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Buchi

La definizione "A tapparli scompaiono" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A tapparli scompaiono" conferma che la soluzione 'Buchi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Buchi

B Bologna U Udine C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A tapparli scompaiono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Buchi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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