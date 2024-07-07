Rende la corda più scorrevole nei cruciverba: la soluzione è Insaponatura

Sara Verdi | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rende la corda più scorrevole' è 'Insaponatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INSAPONATURA

Curiosità e Significato di Insaponatura

Non fermarti alla soluzione! Conosci Insaponatura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Insaponatura.

Soluzione Rende la corda più scorrevole - Insaponatura

Come si scrive la soluzione Insaponatura

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rende la corda più scorrevole", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 12 lettere della soluzione Insaponatura:
I Imola
N Napoli
S Savona
A Ancona
P Padova
O Otranto
N Napoli
A Ancona
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona

