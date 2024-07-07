Un quinquennio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un quinquennio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un quinquennio' è 'Lustro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUSTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un quinquennio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un quinquennio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lustro? Il termine che indica un periodo di cinque anni si collega a un'idea di brillantezza e splendore, come il riflesso di una superficie lucida. In questo contesto, l'aggettivo può richiamare un aspetto di brillantezza duratura, che dona un senso di prestigio e rinnovamento nel tempo. La parola suggerisce quindi un'epoca di crescita o di rinnovamento caratterizzata da un'evidente luminosità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un quinquennio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lustro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un quinquennio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un quinquennio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lustro:

L Livorno U Udine S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un quinquennio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un periodo di cinque anni splendentePeriodo di 5 anni brillante e lucenteUn quinquennio splendente