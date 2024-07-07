Ha il desiderio ossessivo di scrivere
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha il desiderio ossessivo di scrivere' è 'Grafomane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GRAFOMANE
Perché la soluzione è Grafomane? Una persona che ha il desiderio ossessivo di scrivere è chiamata grafomane, un individuo che mostra un impulso continuo e incontrollato verso l’attività di mettere per iscritto pensieri, emozioni e idee. Questa caratteristica può manifestarsi attraverso una produzione scritta spesso compulsiva, che diventa un bisogno impellente e difficile da controllare. La grafomania può influenzare la vita quotidiana, portando a una sovrabbondanza di testi e alla difficoltà di fermarsi, anche quando non è più opportuno.
Ha il desiderio ossessivo di scrivere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Grafomane
Se la definizione "Ha il desiderio ossessivo di scrivere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grafomane'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha il desiderio ossessivo di scrivere
- Risposta: GRAFOMANE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: G________
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Grafomane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha il desiderio ossessivo di scrivere". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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Con ossessivo: Ossessivo morboso
Con scrivere: Altro modo di scrivere la ä tedesca