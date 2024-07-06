Non interessata ai partiti

Home / Soluzioni Cruciverba / Non interessata ai partiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non interessata ai partiti' è 'Apolitica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APOLITICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non interessata ai partiti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non interessata ai partiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Apolitica? Qualcuno che non si schiera con nessuna fazione politica, evitando di partecipare o schierarsi in questioni politiche, viene chiamato apolitico. Questo atteggiamento si manifesta quando si preferisce mantenere una posizione neutra, senza influenze o coinvolgimenti nel mondo della politica. Chi è apolitico può scegliere di non esprimere opinioni o di non prendere parte a decisioni politiche, mantenendo così una distanza dagli schieramenti partitici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non interessata ai partiti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Apolitica

In presenza della definizione "Non interessata ai partiti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non interessata ai partiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Apolitica:

A Ancona P Padova O Otranto L Livorno I Imola T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non interessata ai partiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le hanno gli iscritti ai partitiTroia ai tempi di OmeroSigla nota ai partigianiUn manager ai verticiL attendono i podisti ai blocchi di partenza