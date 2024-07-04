Le vecchie indicano personaggi del passato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le vecchie indicano personaggi del passato' è 'Glorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GLORIE

Perché la soluzione è Glorie? Le glorie sono figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia, ricordate per le loro imprese e contributi. Questi personaggi del passato sono celebrate per aver raggiunto traguardi significativi, che ancora oggi suscitano ammirazione e rispetto. Le loro gesta sono tramandate di generazione in generazione, alimentando un senso di orgoglio e identità. La memoria delle glorie passate si tramanda attraverso storie, monumenti e ricordi collettivi, mantenendo vivo il loro esempio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le vecchie indicano personaggi del passato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le vecchie indicano personaggi del passato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Glorie

Quando la definizione "Le vecchie indicano personaggi del passato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le vecchie indicano personaggi del passato" conferma che la soluzione 'Glorie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Glorie

G Genova L Livorno O Otranto R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le vecchie indicano personaggi del passato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Glorie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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