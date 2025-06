Un recipiente in pressione nei cruciverba: la soluzione è Bombola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un recipiente in pressione' è 'Bombola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOMBOLA

Curiosità e Significato di Bombola

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bombola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bombola? Una bombola è un contenitore in pressione che immagazzina gas o liquidi sotto alta pressione, come ossigeno, anidride carbonica o propano. Viene usata in diversi ambiti, dal campeggio alla medicina, garantendo una fornitura sicura e stabile di sostanze fondamentali. È un elemento indispensabile per molte attività quotidiane e professionali, assicurando efficienza e praticità.

Come si scrive la soluzione Bombola

Stai cercando la risposta alla definizione "Un recipiente in pressione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L L R E D N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RANDELLI" RANDELLI

