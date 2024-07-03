È propria di un fisico in forma

SOLUZIONE: TONICITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È propria di un fisico in forma" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È propria di un fisico in forma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tonicità? La tonicità si riferisce alla capacità dei muscoli di mantenere una contrazione costante, offrendo resistenza e supporto al corpo durante i movimenti. È un aspetto importante per chi si dedica all’attività fisica, poiché influisce sulla postura e sulla stabilità generale. La presenza di buona tonicità indica un buon tono muscolare, risultato di allenamento regolare e cura del proprio corpo. Per molti, migliorare questa condizione rappresenta un obiettivo fondamentale nel percorso di benessere fisico.

La soluzione associata alla definizione "È propria di un fisico in forma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È propria di un fisico in forma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tonicità:

T Torino O Otranto N Napoli I Imola C Como I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È propria di un fisico in forma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

