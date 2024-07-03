Gli astici le hanno le aragoste no

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli astici le hanno le aragoste no' è 'Chele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHELE

Perché la soluzione è Chele? Il chele è una delle parti più riconoscibili degli astici, caratterizzate da una forza notevole e una forma robusta. Questa parte del crostaceo serve principalmente per catturare e rompere il cibo, facilitando così l'alimentazione. Gli astici possiedono chele ben sviluppate e simmetriche, mentre le aragoste, pur essendo anch'esse crostacei simili, non hanno le stesse caratteristiche in termini di chele. La presenza di chele robuste distingue gli astici dagli altri crostacei come le aragoste.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli astici le hanno le aragoste no". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Gli astici le hanno le aragoste no nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Chele

Quando la definizione "Gli astici le hanno le aragoste no" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli astici le hanno le aragoste no" conferma che la soluzione 'Chele' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Chele

C Como H Hotel E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli astici le hanno le aragoste no" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Chele' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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