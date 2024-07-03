Un frutto esotico che si affetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un frutto esotico che si affetta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un frutto esotico che si affetta' è 'Ananas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANANAS

Perché la soluzione è Ananas? L'ananas è un frutto esotico noto per la sua forma piramidale e la sua buccia spessa e spinosa. La sua polpa giallastra e dolce si presenta in fette che si affettano facilmente, rendendo il consumo pratico e versatile. Originario delle regioni tropicali, questo frutto è apprezzato per il suo sapore intenso e rinfrescante. Viene spesso utilizzato in dessert, bevande e piatti salati, contribuendo con il suo aroma caratteristico a molte preparazioni gastronomiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un frutto esotico che si affetta". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un frutto esotico che si affetta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ananas

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un frutto esotico che si affetta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un frutto esotico che si affetta" conferma che la soluzione 'Ananas' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ananas

A Ancona N Napoli A Ancona N Napoli A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un frutto esotico che si affetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ananas' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pezzetti gialli nella macedoniaSembra una pigna ma ha la polpaFrutto esotico dal caratteristico ciuffoUn frutto che si affettaFrutto da cui si ricava un latteSi affetta in Alto AdigeFrutto esotico a forma di peraFrutto che si pilucca