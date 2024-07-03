Contrario all autorità del pontefice

Home / Soluzioni Cruciverba / Contrario all autorità del pontefice

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Contrario all autorità del pontefice' è 'Antipapale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTIPAPALE

Perché la soluzione è Antipapale? L'antipapale si riferisce a una posizione o atteggiamento che si oppone all'autorità del pontefice, leader supremo della Chiesa cattolica. Questa espressione indica una resistenza o un rifiuto di riconoscere il ruolo e le decisioni del papa, spesso associata a movimenti o gruppi che hanno sostenuto alternative o rivendicazioni di supremazia. La presenza di un'ideologia antipapale ha influenzato eventi storici e controversie religiose, sottolineando il conflitto tra autorità ecclesiastica e altri poteri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contrario all autorità del pontefice". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Contrario all autorità del pontefice nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Antipapale

In presenza della definizione "Contrario all autorità del pontefice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contrario all autorità del pontefice" conferma che la soluzione 'Antipapale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Antipapale

A Ancona N Napoli T Torino I Imola P Padova A Ancona P Padova A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contrario all autorità del pontefice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antipapale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Forte al contrarioIl contrario della strettoiaContrario al pudoreAutorità arabeStabilite d autorità