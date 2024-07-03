Contrario all autorità del pontefice
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Contrario all autorità del pontefice' è 'Antipapale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANTIPAPALE
Perché la soluzione è Antipapale? L'antipapale si riferisce a una posizione o atteggiamento che si oppone all'autorità del pontefice, leader supremo della Chiesa cattolica. Questa espressione indica una resistenza o un rifiuto di riconoscere il ruolo e le decisioni del papa, spesso associata a movimenti o gruppi che hanno sostenuto alternative o rivendicazioni di supremazia. La presenza di un'ideologia antipapale ha influenzato eventi storici e controversie religiose, sottolineando il conflitto tra autorità ecclesiastica e altri poteri.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contrario all autorità del pontefice". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Contrario all autorità del pontefice nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Antipapale
In presenza della definizione "Contrario all autorità del pontefice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contrario all autorità del pontefice" conferma che la soluzione 'Antipapale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Antipapale
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contrario all autorità del pontefice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antipapale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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