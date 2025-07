Uno strumento musicale a fiato nei cruciverba: la soluzione è Oboe

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno strumento musicale a fiato

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno strumento musicale a fiato' è 'Oboe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBOE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Oboe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oboe? L'oboe è uno strumento musicale a fiato, appartenente alla famiglia degli strumenti a legno. Si caratterizza per il suo suono dolce e penetrante, prodotto grazie a un'ancia doppia che vibra quando si soffia. Utilizzato sia in orchestre che in musica da camera, l'oboe dona melodie delicate e distintive, diventando un elemento fondamentale nel panorama musicale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Strumento musicale a fiatoStrumento musicale a fiato ad ancia doppiaAntico strumento musicale a fiatoStrumento a fiatoStrumento musicale dalle corde colorate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Uno strumento musicale a fiato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

B Bologna

O Otranto

E Empoli

G I O E M G G H A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAGHEGGIO" MAGHEGGIO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.