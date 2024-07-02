Il cugino fortunato di Paperino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cugino fortunato di Paperino' è 'Gastone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GASTONE

Perché la soluzione è Gastone? Gastone è il parente di Paperino che ha sempre un pizzico di fortuna al suo fianco, rendendolo diverso dagli altri. La sua presenza nelle storie dei paperi spesso porta a situazioni favorevoli e impreviste, grazie a una buona dose di casualità che lo accompagna. Con il suo carattere spigliato e un po' sfrontato, riesce a cavarsela in ogni circostanza, attirando l’attenzione e spesso suscitando invidia o ammirazione tra gli amici. La sua fortuna lo rende un personaggio unico nel suo genere.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cugino fortunato di Paperino" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cugino fortunato di Paperino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La soluzione associata alla definizione "Il cugino fortunato di Paperino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cugino fortunato di Paperino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gastone:

G Genova A Ancona S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cugino fortunato di Paperino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

