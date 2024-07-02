Calcoli che interessano il medico nei cruciverba: la soluzione è Renali
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Calcoli che interessano il medico' è 'Renali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
RENALI
Curiosità e Significato di Renali
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Celebre medico ed esploratore scozzeseFacilitano i calcoliLo tasta il medicoLa fa il medicoIl medico che pratica le autopsie con finalità legali
Come si scrive la soluzione Renali
