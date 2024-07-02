Calcoli che interessano il medico nei cruciverba: la soluzione è Renali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Calcoli che interessano il medico' è 'Renali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RENALI

Curiosità e Significato di Renali

Non fermarti alla soluzione! Conosci Renali più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Renali.

Come si scrive la soluzione Renali

Stai cercando la risposta alla definizione "Calcoli che interessano il medico"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Renali:
R Roma
E Empoli
N Napoli
A Ancona
L Livorno
I Imola

