REGINE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Regine più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Regine.

Perché la soluzione è Regine? Le regine sono le femmine predominanti in alcune specie di insetti e animali, come le api, e sono responsabili della deposizione delle uova. Nella società delle api, per esempio, la regina può deporre migliaia di uova al giorno, mantenendo così la colonia viva e in crescita. Sono figure fondamentali per la riproduzione e il funzionamento di interi ecosistemi.

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

