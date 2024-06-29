Ha per frutto una samara nei cruciverba: la soluzione è Olmo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha per frutto una samara' è 'Olmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLMO

Curiosità e Significato di Olmo

Approfondisci la parola di 4 lettere Olmo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La definizione "Ha per frutto una samara" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 4 lettere della soluzione Olmo:
O Otranto
L Livorno
M Milano
O Otranto

