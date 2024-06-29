Ha per frutto una samara nei cruciverba: la soluzione è Olmo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha per frutto una samara' è 'Olmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
OLMO
Curiosità e Significato di Olmo
Approfondisci la parola di 4 lettere Olmo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa la parola decisiva nelle questioni d onoreLo ha colorito chi si esprime con vivacità
Come si scrive la soluzione Olmo
La definizione "Ha per frutto una samara" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 4 lettere della soluzione Olmo:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N E J S O
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.