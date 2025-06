Un codice per i bonifici bancari nei cruciverba: la soluzione è Iban

Home / Soluzioni Cruciverba / Un codice per i bonifici bancari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un codice per i bonifici bancari' è 'Iban'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IBAN

Curiosità e Significato di "Iban"

La parola Iban è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iban.

Perché la soluzione è Iban? L'IBAN (International Bank Account Number) è un codice standardizzato che identifica in modo univoco un conto bancario a livello internazionale. Serve per facilitare e rendere sicuri i bonifici tra paesi diversi, evitando errori e ritardi nelle transazioni finanziarie. È come una mappa dettagliata del conto, indispensabile per effettuare trasferimenti di denaro in modo rapido ed efficiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Codice per eseguire bonificiUn codice del conto correnteIl codice del conto correnteUn codice per i bonificiUn codice per bonificiUn codice per fare bonifici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Iban

La definizione "Un codice per i bonifici bancari" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

B Bologna

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R O E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTERO" OTERO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.