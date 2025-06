Circostanza avversa nei cruciverba: la soluzione è Inconveniente

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Circostanza avversa' è 'Inconveniente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCONVENIENTE

Curiosità e Significato di Inconveniente

La soluzione Inconveniente di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inconveniente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inconveniente? Circostanza avversa indica una situazione sfavorevole o problematica che ostacola il normale svolgimento delle cose. Si tratta di imprevisti o condizioni negative che rendono difficile raggiungere un obiettivo. In parole semplici, è come trovarsi davanti a un ostacolo che crea disagio o complicazioni. Capire questa espressione aiuta a riconoscere quando le cose non vanno secondo i piani e a trovare soluzioni adeguate.

Come si scrive la soluzione Inconveniente

Hai davanti la definizione "Circostanza avversa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

N Napoli

V Venezia

E Empoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

