Una carenza di materia prima nei cruciverba: la soluzione è Penuria
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una carenza di materia prima' è 'Penuria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PENURIA
Curiosità e Significato di Penuria
Approfondisci la parola di 7 lettere Penuria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Penuria
Se ti sei imbattuto nella definizione "Una carenza di materia prima", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Penuria:
