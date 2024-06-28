Una carenza di materia prima nei cruciverba: la soluzione è Penuria

Sara Verdi | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una carenza di materia prima' è 'Penuria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENURIA

Curiosità e Significato di Penuria

Approfondisci la parola di 7 lettere Penuria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La carenza di materia primaCarenza di materia primaMateria prima per barattoliMateria prima per maglierieLa materia prima per l hummus la salsa mediorientale

Soluzione Una carenza di materia prima - Penuria

Come si scrive la soluzione Penuria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una carenza di materia prima", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Penuria:
P Padova
E Empoli
N Napoli
U Udine
R Roma
I Imola
A Ancona

