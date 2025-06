Tendere a un fine nei cruciverba: la soluzione è Mirare

Home / Soluzioni Cruciverba / Tendere a un fine

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tendere a un fine' è 'Mirare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIRARE

Curiosità e Significato di Mirare

La parola Mirare è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mirare.

Perché la soluzione è Mirare? MIRARE significa indirizzare intenzionalmente gli sforzi verso un obiettivo specifico, come un atleta che punta a centrare il bersaglio o un progetto con uno scopo preciso. È l'atto di concentrare energie e attenzione per raggiungere un fine desiderato, rendendo il proprio percorso più efficace e mirato. In altre parole, è avere una meta chiara e lavorare con determinazione per conseguirla.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tendere a uno scopoPuntare l arma prima di spararePuntare l armaLa fine di EdoardoFine di cenoneFine di dessert

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mirare

Hai davanti la definizione "Tendere a un fine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACAIA" ACAIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.