La spegne il muratore

Home / Soluzioni Cruciverba / La spegne il muratore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La spegne il muratore' è 'Calce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La spegne il muratore" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: CALCE VIVA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La spegne il muratore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Calce? La calce viene utilizzata dai muratori per legare insieme i materiali e creare strutture solide. È un materiale che, una volta applicato, si indurisce e garantisce stabilità alle costruzioni. La sua presenza è fondamentale in molte opere edilizie, contribuendo alla durabilità delle strutture. La calce, inoltre, aiuta a regolare l'umidità e protegge dagli agenti atmosferici, rendendo le costruzioni più resistenti nel tempo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La spegne il muratore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calce

Quando la definizione "La spegne il muratore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La spegne il muratore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Calce:

C Como A Ancona L Livorno C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La spegne il muratore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quella viva è causticaNe fa uso il muratoreLa usano gli imbianchiniQuella di sapere si spegne studiandoChi le tira si spegneQuando si spegne è domatoSi spegne nel silenzioSpegne il fuoco senza l impiego di acqua