Il fratello di Cam e Sem

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il fratello di Cam e Sem' è 'Iafet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IAFET

Perché la soluzione è Iafet? Il termine IAFET si riferisce al fratello di Cam e Sem, figure bibliche note per essere figli di Noè. Questa parola rappresenta un personaggio che, secondo le narrazioni antiche, ha un ruolo specifico nella genealogia e nelle tradizioni religiose. La connessione tra la voce IAFET e la sua origine biblica evidenzia la sua importanza nel contesto delle storie di antichi antenati. La sua identità si lega alle radici storiche e religiose di molte culture.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fratello di Cam e Sem". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il fratello di Cam e Sem nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Iafet

Quando la definizione "Il fratello di Cam e Sem" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fratello di Cam e Sem" conferma che la soluzione 'Iafet' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Iafet

I Imola A Ancona F Firenze E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fratello di Cam e Sem" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iafet' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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