Si ripetono nella tortura

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Si ripetono nella tortura' è 'Tr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TR

Come completare la definizione

  • Definizione: Si ripetono nella tortura
  • Risposta: TR
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: T_
  • Inizia con: T
  • Finisce con: R

Ricerche correlate

Tr Tr cruciverba soluzione Si ripetono nella tortura Tr definizione
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Tr'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si ripetono nella tortura: schema e soluzione enigmistica

La definizione "Si ripetono nella tortura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tr'.

Schemi utili per Tr

  • Schema parole: 2
  • La soluzione inizia con T
  • La soluzione finisce con R
  • Schema iniziale: T_
  • Schema finale: TR

Le 2 lettere della soluzione Tr

T Torino
R Roma

La soluzione 'Tr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si ripetono nella tortura". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola ripetono: Si ripetono nell affetto Ripetono ogni volta le stesse cose Si ripetono in perpetuo 

Definizioni con la parola tortura: Tortura l innamorato Un dolore che tortura Il mitico ladrone ricordato per il letto di tortura 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il filtro... senza filoIn cima al trattoreNell otreSi ripetono nei prodottSi ripetono nel cercarsiSi ripetono nella fettucciaSi ripetono nella settimanaSi ripetono nei concorsi

P I P O E N A G