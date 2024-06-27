Si ripetono nella tortura
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Si ripetono nella tortura' è 'Tr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TR
Come completare la definizione
- Definizione: Si ripetono nella tortura
- Risposta: TR
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: T_
- Inizia con: T
- Finisce con: R
Si ripetono nella tortura: schema e soluzione enigmistica
La definizione "Si ripetono nella tortura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tr'.
Schemi utili per Tr
- Schema parole: 2
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con R
- Schema iniziale: T_
- Schema finale: TR
Le 2 lettere della soluzione Tr
La soluzione 'Tr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si ripetono nella tortura". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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