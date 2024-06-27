Un attore dalla fisionomia particolare

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un attore dalla fisionomia particolare' è 'Caratterista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARATTERISTA

Perché la soluzione è Caratterista? Un caratterista è un attore che si distingue per una fisionomia particolare, riconoscibile e spesso insolita. La sua presenza sul palcoscenico o sul set contribuisce a creare personaggi memorabili, grazie alle sue caratteristiche fisiche distintive. La sua abilità consiste nel interpretare ruoli che richiedono un aspetto peculiare, rendendo ogni interpretazione unica e credibile. La capacità di adattarsi a diversi personaggi con caratteristiche specifiche lo rende una figura fondamentale nel mondo dello spettacolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un attore dalla fisionomia particolare". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un attore dalla fisionomia particolare nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Caratterista

La soluzione associata alla definizione "Un attore dalla fisionomia particolare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un attore dalla fisionomia particolare" conferma che la soluzione 'Caratterista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Caratterista

C Como A Ancona R Roma A Ancona T Torino T Torino E Empoli R Roma I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un attore dalla fisionomia particolare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caratterista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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