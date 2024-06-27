Un attore dalla fisionomia particolare
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un attore dalla fisionomia particolare' è 'Caratterista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARATTERISTA
Perché la soluzione è Caratterista? Un caratterista è un attore che si distingue per una fisionomia particolare, riconoscibile e spesso insolita. La sua presenza sul palcoscenico o sul set contribuisce a creare personaggi memorabili, grazie alle sue caratteristiche fisiche distintive. La sua abilità consiste nel interpretare ruoli che richiedono un aspetto peculiare, rendendo ogni interpretazione unica e credibile. La capacità di adattarsi a diversi personaggi con caratteristiche specifiche lo rende una figura fondamentale nel mondo dello spettacolo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un attore dalla fisionomia particolare". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Un attore dalla fisionomia particolare nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Caratterista
La soluzione associata alla definizione "Un attore dalla fisionomia particolare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un attore dalla fisionomia particolare" conferma che la soluzione 'Caratterista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Caratterista
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un attore dalla fisionomia particolare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caratterista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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