CARNE

Curiosità e Significato di Carne

La parola Carne è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carne.

Perché la soluzione è Carne? La parola carne si riferisce ai tessuti muscolari di animali che vengono consumati come alimento. È anche un termine usato in senso figurato, per indicare la parte più umana o materiale di una persona. Tagliare la carne provoca sanguinamento, sottolineando il collegamento tra il prodotto e il suo stato naturale. Insomma, la carne rappresenta la parte viva e tangibile di un animale.

Come si scrive la soluzione Carne

Non riesci a risolvere la definizione "Se si taglia sanguina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E L A P O L Mostra soluzione



