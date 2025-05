Servono se nevica nei cruciverba: la soluzione è Catene

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Servono se nevica' è 'Catene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATENE

Curiosità e Significato di "Catene"

Approfondisci la parola di 6 lettere Catene: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Catene? La definizione Servono se nevica si riferisce alle catene da neve, accessori utilizzati per conferire maggiore aderenza agli pneumatici delle automobili in condizioni di neve e ghiaccio, rendendo la guida più sicura in tali situazioni.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Simboli di oppressioneVincoli fatti a maglieÈ obbligatorio montarle sulle ruote quando nevicaServono per le auto quando nevicaSi servono prima dei primiServono ai pittori

Come si scrive la soluzione: Catene

Se "Servono se nevica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A S U L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALUTE" SALUTE

