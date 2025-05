Ha fede religiosa nei cruciverba: la soluzione è Credente

CREDENTE

Curiosità e Significato di "Credente"

Approfondisci la parola di 8 lettere Credente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La parola credente si riferisce a una persona che professa una fede religiosa e crede in principi o dottrine divini. Questo termine può essere applicato a diverse religioni e denota una forte connessione spirituale, che si manifesta attraverso pratiche, riti e valori ispirati dalla propria fede. Un credente vive spesso in accordo con i precetti della propria religione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Privo di fede religiosaAderiscono a una fede religiosaHanno una fede religiosa

Come si scrive la soluzione: Credente

Se "Ha fede religiosa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R D E T A E M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEDIATORE" MEDIATORE

