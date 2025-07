Beffardo e sarcastico nei cruciverba: la soluzione è Caustico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Beffardo e sarcastico' è 'Caustico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAUSTICO

Curiosità e Significato di Caustico

La parola Caustico è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caustico.

Perché la soluzione è Caustico? Caustico descrive un modo di comunicare pungente e ironico, spesso con toni sarcastici o beffardi. Si riferisce a un atteggiamento che può ferire o mordere, usando parole taglienti per criticare o sottolineare le contraddizioni. È come un raggio di sole accecante che lascia il segno, rendendo evidente la sua natura affilata e pungente. In breve, rappresenta un umorismo pungente e sarcastico.

Come si scrive la soluzione Caustico

Non riesci a risolvere la definizione "Beffardo e sarcastico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

