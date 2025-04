Rifiutato dal destinatario - Soluzione Cruciverba: Respinto

RESPINTO

Curiosità su Vincitori del premio Nobel per la pace: Segue un elenco dei vincitori del Premio Nobel per la pace. Il Premio viene assegnato annualmente dal Comitato per il Nobel norvegese, composto da cinque persone scelte dal Parlamento norvegese.

