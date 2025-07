Lo portano i soccorritori nei cruciverba: la soluzione è Aiuto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo portano i soccorritori' è 'Aiuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AIUTO

Curiosità e Significato di Aiuto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Aiuto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aiuto.

Perché la soluzione è Aiuto? AIUTO indica un supporto o assistenza offerta a chi è in difficoltà, spesso arrivando da soccorritori o persone di buon cuore. Si tratta di un gesto importante per salvare vite o risolvere situazioni di emergenza. Quando qualcuno chiede aiuto, riceve sostegno e conforto, dimostrando solidarietà e cura reciproca. In ogni contesto, l’aiuto è fondamentale per superare momenti complicati.

Come si scrive la soluzione Aiuto

Hai davanti la definizione "Lo portano i soccorritori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

I Imola

U Udine

T Torino

O Otranto

