Più si tira e più s incurva
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Più si tira e più s incurva' è 'Arco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARCO
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Perché la soluzione è Arco? Quando si parla di un arco, si fa riferimento a una curva che si forma allungando una corda tesa. Più si esercita trazione, più la curva si accentua, creando una forma arcuata. Questo effetto si manifesta chiaramente quando si tende una corda o un elastico, che si incurva sotto pressione. La tensione aumenta e l'arcata diventa più evidente, mostrando quanto la forza possa modificare la forma di un oggetto elastico.
Più si tira e più s incurva nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Arco
La soluzione associata alla definizione "Più si tira e più s incurva" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Più si tira e più s incurva
- Risposta: ARCO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: A___
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Arco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Più si tira e più s incurva". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Con incurva: Più si tira, più s incurva