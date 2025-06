Le mète dello shopping nei cruciverba: la soluzione è Negozi

NEGOZI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Negozi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Negozi.

Perché la soluzione è Negozi? Le metè dello shopping si riferisce ai luoghi dove si fa acquisti, come negozi, boutique e supermercati. Sono i punti di riferimento per trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, dal vestito al cibo. La parola giusta per descrivere questi spazi è negozi, che rappresentano il cuore dello shopping e della vita commerciale urbana.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le mète dello shopping", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

G Genova

O Otranto

Z Zara

I Imola

