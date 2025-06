Il John degli Irlandesi nei cruciverba: la soluzione è Sean

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il John degli Irlandesi' è 'Sean'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEAN

Vuoi sapere di più su Sean? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Sean.

Perché la soluzione è Sean? Sean è un nome proprio irlandese che deriva dall'antico gaelico Seán, equivalente a Giovanni in italiano. È molto comune in Irlanda e rappresenta una figura tradizionale e forte, spesso usata anche per indicare lo spirito irlandese. In questo gioco di parole, Il John degli Irlandesi si riferisce appunto a Sean, un nome che richiama l'identità culturale del popolo irlandese.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il John degli Irlandesi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

