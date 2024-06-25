Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio

Home / Soluzioni Cruciverba / Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio' è 'Labirintite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LABIRINTITE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Labirintite? La labirintite è un'infiammazione dell'orecchio interno che può compromettere il senso dell'equilibrio. Questa condizione si manifesta spesso con vertigini, perdita di equilibrio e sensazione di instabilità. L'infiammazione interessa il labirinto, una struttura coinvolta nella percezione dello spazio e dei movimenti. La presenza di questa infiammazione può disturbare i segnali inviati al cervello, generando disagio e disorientamento. La diagnosi e il trattamento adeguato sono fondamentali per ristabilire l'equilibrio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Labirintite

Questa pagina è dedicata alla definizione "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio" conferma che la soluzione 'Labirintite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Labirintite

L Livorno A Ancona B Bologna I Imola R Roma I Imola N Napoli T Torino I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Labirintite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un infiammazione dell occhioInfiammazione dell ossoInfiammazione dell occhioInfiammazione dell orecchioI limiti dell equilibrio