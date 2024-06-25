Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio

Sara Verdi | 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio' è 'Labirintite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LABIRINTITE

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Perché la soluzione è Labirintite? La labirintite è un'infiammazione dell'orecchio interno che può compromettere il senso dell'equilibrio. Questa condizione si manifesta spesso con vertigini, perdita di equilibrio e sensazione di instabilità. L'infiammazione interessa il labirinto, una struttura coinvolta nella percezione dello spazio e dei movimenti. La presenza di questa infiammazione può disturbare i segnali inviati al cervello, generando disagio e disorientamento. La diagnosi e il trattamento adeguato sono fondamentali per ristabilire l'equilibrio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Labirintite

Questa pagina è dedicata alla definizione "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio" conferma che la soluzione 'Labirintite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Labirintite

L Livorno
A Ancona
B Bologna
I Imola
R Roma
I Imola
N Napoli
T Torino
I Imola
T Torino
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infiammazione auricolare che altera il senso dell equilibrio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Labirintite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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