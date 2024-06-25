Gruppo dell Appennino tosco romagnolo
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Gruppo dell Appennino tosco romagnolo' è 'Alpe Della Luna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALPE DELLA LUNA
Perché la soluzione è Alpe Della Luna? L'Alpe della Luna rappresenta un'area montuosa situata nell'Appennino tosco-romagnolo, caratterizzata da vasti pascoli e paesaggi suggestivi. Questa regione si distingue per le sue cime che si ergono tra boschi e vallate, offrendo un ambiente ideale per attività all'aperto e turismo. La sua posizione strategica e il patrimonio naturale la rendono un punto di riferimento per escursionisti e amanti della natura. La presenza di sentieri e rifugi contribuisce a preservare la tradizione e l'identità locale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo dell Appennino tosco romagnolo". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Gruppo dell Appennino tosco romagnolo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Alpe Della Luna
La definizione "Gruppo dell Appennino tosco romagnolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo dell Appennino tosco romagnolo" conferma che la soluzione 'Alpe Della Luna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Alpe Della Luna
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo dell Appennino tosco romagnolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alpe Della Luna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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