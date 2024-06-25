Gli scopi che ci prefiggiamo

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli scopi che ci prefiggiamo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli scopi che ci prefiggiamo' è 'Obiettivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBIETTIVI

Perché la soluzione è Obiettivi? Gli obiettivi rappresentano gli scopi che ci prefiggiamo, cioè le mete che desideriamo raggiungere nel corso della nostra vita o in un progetto specifico. Sono i traguardi che guidano le nostre azioni e decisioni, fornendo motivazione e direzione. La definizione di obiettivi permette di pianificare il percorso necessario per realizzare i propri sogni e migliorare se stessi. Conoscere bene i propri obiettivi è fondamentale per mantenere l'impegno e la costanza nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli scopi che ci prefiggiamo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli scopi che ci prefiggiamo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Obiettivi

La definizione "Gli scopi che ci prefiggiamo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli scopi che ci prefiggiamo" conferma che la soluzione 'Obiettivi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Obiettivi

O Otranto B Bologna I Imola E Empoli T Torino T Torino I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli scopi che ci prefiggiamo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Obiettivi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L aria che ci circondaCi si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteCi sono quelle depresseEdoardo del film Non ci resta che il crimine