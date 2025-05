Si formano in alta montagna nei cruciverba: la soluzione è Nevai

NEVAI

Curiosità e Significato di "Nevai"

La soluzione Nevai di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nevai per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nevai? La parola nevai si riferisce a accumuli di neve che si formano in alta montagna, spesso in zone dove le condizioni climatiche permettono la persistenza della neve anche durante l'estate. Questi accumuli possono dare origine a piccoli ghiacciai e sono caratteristici delle aree alpine.

Come si scrive la soluzione: Nevai

La definizione "Si formano in alta montagna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

V Venezia

A Ancona

I Imola

