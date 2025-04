La fine di Sioux - Soluzione Cruciverba: Ux

Lo sapevi che Balla coi lupi: Balla coi lupi (Dances with Wolves) è un film western del 1990 diretto ed interpretato da Kevin Costner. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Michael Blake, autore anche della sceneggiatura, ha vinto sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regista. el 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

